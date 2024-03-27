سلوى خطاب: مرقس عادل بذل مجهودا كبيرا في مسلسل المعلم.. وسعدت بالعمل معه

أشادت النجمة الكبيرة سلوى خطاب بالمُخرج مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم الذي يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، والذي يلعب بطولته النجم مصطفى شعبان.

مرقس عادل مُخرج مجتهد

وقالت خطاب في تصريحات خاصة: «مرقس عادل مُخرج مجتهد، ويعرف ما يريد تقديمه على الشاشة، وبذل مجهودًا كبيرًا، وتحمّل الضغط ووجهنا جميعًا، كما أنه ذاكر النص جيدًا، وأنا بشكل عام حينما أدخل أي عمل أكون حريصة أن أستمع إلى توجيهات المخرج، وأرى ما يريد تقديمه من الشخصية وأنفذه».

مصطفى شعبان ممثل محب لزملائه

وقالت سلوى خطاب إن الفنان مصطفى شعبان فنان كبير أحببت العمل معه، وأنه ممثل له ثقل كبير ومُجتهد ويحلم بتقديم أعمال أدوار جيدة ويحب زملاءه ويعاملهم بمنتهى الاحترام.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.