طرق سهلة لتنظيف الحوائط من شخبطة الأطفال.. هترجع نضيفة في 5 دقائق

تعاني كثير من الأمهات من تلطُخ الجدران والحوائط بالشخبطة والألوان بفعل أطفالها الصغار، ويعد ذلك تحديًا كبيرًا عند تنظيفها، خاصة إذا كانت الشخبطة والبقع على مساحات كبيرة من الحائط، لذا نستعرض في التقرير التالي 5 طرق تساعدك على إزالة الشخبطة والكتابة من الحائط بكل سهولة.

طرق تنظيف الجدران من الشخبطة

ويُمكن لربة المنزل استخدام بعض المكونات المتوفرة في المنزل، لتنظيف الجدران من الشخبطة والألوان بكل سهولة، بحسب ما ذكره موقع wikihow، كالتالي:

صودا الخبز

تعد صودا الخبز خيارًا فعالًا، لإزالة الشخبطة والكتابة من الجدران، لكن ينبغي استخدامها بعناية حتى لا تتسبب في كشط الطلاء، ويتم إعداد الوصفة كالتالي:

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الماء.

ضعي الخليط على الحائط.

استخدمي قطعة قماش نظيفة أو فرشاة أسنان قديمة وافركي البقعة بالخليط.

كرري العملية عدة مرات لإزالة البقع الناتجة.

الماء والصابون

استخدمي كمية صغيرة من الماء وسائل غسيل الصحون أو الصابون واتبعي الخطوات الآتية:

امسحي البقعة بقطعة قماش رطبة ونظيفة.

لفي أصابعك بقطعة القماش وافركي البقعة جيدًا.

ضعي الخليط على البقعة وامسحي الحائط به باستخدام إسفنجة.

زيلي الماء والصابون عن الجدار باستخدام قطعة قماش نظيفة.

معجون الأسنان

يمكن الاعتماد على معجون الأسنان للتخلص من شخبطة الجدران، كالتالي:

ضعي معجون الأسنان على البقع.

اتركيها لمدة حوالي 10 دقائق.

امسحي المعجون باستخدام قطعة قماش مبللة.

تجنبي فرك المعجون بشدة لتجنب نشر البقع على الحائط.

الكحول

يتم استخدام الكحول عن طريق:

غمس كرة قطنية بالكحول.

امسكي بالكرة وضعيها على مكان الكتابة وانتظري قليلًا حتى تنتقل الكتابة إليها.

غيري الكرة القطنية عدة مرات وكرري العمليّة حتى تختفي البقعة.

الخل لإزالة الشخبطة

الخل من أسهل الطرق المستخدمة، إذ يساعد حمض الخليك على إزالة الألوان والأصباغ، نتيجةً لحدوث تفاعلٍ كيميائي، ويتم استخدامه عن طريق:

غمس فرشاة الأسنان في الخل الأبيض غير المخفف.

فرك الحائط جيدًا بالفرشاة.

مسح الحائط بقطعة قماش رطبة ونظيفة.

نصائح للحفاظ على الجدران من الألوان

للحفاظ على نظافة الجدران من الألوان أو العفن والبقع أو أي من مسببات الحساسية في المنزل، يمكنك النصائح التالية:

احرصي على تنظيف الحائط باستمرار وبشكل منتظم، أي بمعدل مرة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى لا تتراكم الأوساخ وتصعب إزالتها.

احرصي على تغيير الأداة المستخدمة في التنظيف؛ حتى لا تساعد على انتشار الأوساخ بشكل أوسع.

لا تستخدمي إسفنجات التنظيف الملونة؛ لأنها من الممكن أن تترك أثرًا أو لونًا على الحائط.

استخدمي المنظفات والمنتجات الطبيعية، وابتعدي عن مواد التنظيف التي تحتوي على مواد قاسية تسبب كشط الطلاء.

افركي الجدران المطلية وورق الجدران بلطف وحذر أثناء تنظيفها؛ لتجنب إتلافها.