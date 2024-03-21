خلطة بسيطة لتنظيف الرخام من البقع الصعبة.. سريعة وغير مٌكلفة

تنظيف الرخام من البقع الصعبة، مهمة ضرورية لربات البيوت، لكنها تأخذ وقتا وجهدا، وهي من المهام المنزلية الأساسية، حال وجود أي بقع أو أوساخ دهنية أو أتربة في بعض المناطق بها أو كلها، ولا تتمكن السيدة من تنظيفها لصعوبتها أو لأنها بهتت من رونق الرخام، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام، لأنها جزء كبير من نظافة المنزل ومظهره العام.

خلطة سحرية لتنظيف الرخام

إليك خلطة سحرية لتنظيف الرخام من البقع الصعبة، بسهولة دون أي تعب أو تكلفة، في خلال ثواني معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

إذا كنتِ لا تمتلكين الوقت المجهود لتنظيف وتلميع الرخام، أو تعاني من مشكلات خلال استخدام المنظفات الكيميائية، فإن وضع ملح الليمون مع الماء الحل الأنسب لكِ، وسترين نتائج فورية، لأن هذه الخلطة تعمل على إذابة الدهون وتنظيفه بفعالية.

مكونات بسيطة لتنظيف الرخام

ماء دافئ

ملح ليمون

فرشاة للتنظيف

فوطة نظيفة

- الخطوة الأولى لتنظيف وتلميع الرخام من البقع والأتربة قومي ببلل الرخامة بالماء، لوضع ملح الليمون على جميع أركان، الآن أفركي باستخدام الفرشاة، واتركية ثواني ليؤدي مفعوله.

- الخطوة الثانية: قومي بسكب الماء الدافئ عليه ونظيفه جيدًا، وفي النهاية لمعي الرخامة بالفوطة النظيفة.