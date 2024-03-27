كفارة الصيام بالمال لعام 2024.. مقدارها وشروطها وأحكامها

كفارة الصيام بالمال 2024 أعلنتها دار الإفتاء المصرية مع إعلان قيمة زكاة الفطر لهذا العام، ويستعرض التقرير التالي مقدارها وشروط إخراجها، وفقا لما ذكرته الدار.

مقدار كفارة الصيام 2024

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة ومقدار كفارة الصيام لعام 2024 بـ30 جنيهًا مصريًا كحد أدنى عن كل يوم. ويجوز إخراجها نقدًا أو طعامًا، وذلك حسب ما يراه الفقير محتاجًا له.

شروط إخراج كفارة الصيام

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن شروط إخراج كفارة الصيام تتضمن التالي:

1- العجز عن الصيام:

يشترط في وجوب كفارة الصيام عجز المكلف عنه لسبب شرعي، مثل:

- الكبر: إذا عجز المسن عن الصيام بسبب كبر سنه وضعفه.

- المرض: إذا مرض المسلم مرضًا يمنعه من الصيام، أو يزداد المرض بسبب الصيام.

- السفر: إذا سافر المسلم سفرًا طويلًا يشق عليه معه الصيام.

- الحمل والرضاعة: إذا خافت المرأة على نفسها أو على ولدها من الصيام.

2- القدرة على إخراج الكفارة:

يجب أن يكون الشخص قادرًا على إخراج الكفارة، فإذا كان فقيرًا لا يملك قوت يومه، فلا تجب عليه الكفارة.

3- التوبة:

يجب على من أفطر أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره على ما فعله.

أحكام كفارة الصيام

- يجوز إخراج كفارة الصيام قبل شهر رمضان، أو خلاله، أو بعده.

- يجوز إخراج كفارة الصيام عن النفس، أو عن الغير.

- يجوز إخراج كفارة الصيام نقدًا أو طعامًا.

- مقدار كفارة الطعام هو «مُد» من الطعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا من القمح، أو الأرز، أو التمر، أو الزبيب.

كيفية إخراج كفارة الصيام

- إخراجها نقدًا:

يمكن إخراج كفارة الصيام نقدًا عن طريق التبرع بها إلى إحدى الجمعيات الخيرية، أو توزيعها على الفقراء والمحتاجين.

- إخراجها طعامًا:

يمكن إخراج كفارة الصيام طعامًا عن طريق توزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين.