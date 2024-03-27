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دراما المتحدة

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في الوادي الجديد 2024

كتب:

إحسان شعبان
10:27 م | الأربعاء 27 مارس 2024
أسماء مساجد الاعتكاف في الوادي الجديد 2024

أسماء مساجد الاعتكاف في الوادي الجديد 2024

أعلنت مديرية أوقاف محافظة الوادي الجديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في الوادي الجديد 2024، وذلك بعد اعتمادها من وزارة الأوقاف خلال الساعات الماضية، لتطبيقها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في الوادي الجديد 2024

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في الوادي الجديد 2024، والبالغ عددها 30 مسجداً، وهي كالتالي:

- مسجد تقسيم الشباب

- مسجد نصر الإسلام

- مسجد عمران

- مسجد الرحمن

- مسجد الكبير

- مسجد الحاج إسماعيل

- مسجد الكبير

- مسجد الزاوية

- مسجد ناصر

- مسجد الرضوان

- مسجد الصفا

- مسجد الشونة

- مسجد البخاري

- مسجد التجمع الإسلامي

- مسجد صلاح الدين

- مسجد الاستقامة

- مسجد عبدالمنعم رياض

- مسجد البري

- مسجد سيد الشهداء

- مسجد العشماني

- مسجد التوحيد

- مسجد الزهور

- مسجد هداية الرحمن

- مسجد السيدة زينب 

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