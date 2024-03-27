«أوقاف سوهاج» تعلن مساجد الاعتكاف في المراكز والقرى

تستعد المساجد للعشر الأواخر من رمضان بموسم الاعتكاف السنوي، وأعلنت وزارة الأوقاف تهيئة المساجد خلال شهر رمضان، وتخصيص 48 مسجدا بمديرية أوقاف سوهاج للاعتكاف وفقا للشروط المعلنة.

ضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في مساجدها وجاء على رأسها أن الأولوية في الاعتكاف لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، كما يحظر تصوير المعتكفين مراعاة لخصوصيتهم، وأداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد.

مساجد الاعتكاف في محافظة سوهاج

الشهيد عبد المنعم رياض

الحق

القطب

خاتم المرسلين

قرمان

ال حمدون

ال علام

غربال

حمدون البحري

خالد بن الوليد

الطراملة

الأربعين

المصطفى

ويأتي ذلك بالإضافة للعديد من المساجد، يمكن التعرف عليها من هنا.

والاعتكاف هو عمل ديني يتمثل في الانعزال عن العالم الخارجي لفترة معينة من الزمن بهدف التفكُّر والتأمل والتقرب إلى الله، ويُعتبر وسيلة لتطهير النفس وتقوية العلاقة الروحية.

تتضمن فترة الاعتكاف الابتعاد عن الملذات الدنيوية والانغماس في العبادة والذكر والصلاة، يُعتقد أن الاعتكاف يساعد على تحقيق التحكم الذاتي والتطهير الروحي والتأمل في معاني الحياة والموت.

تختلف فترات الاعتكاف من ديانة لأخرى، حيث يمكن أن تكون لبضع ساعات أو لعدة أيام أو حتى لفترات طويلة تصل إلى أسابيع، ويُعتبر الاعتكاف فترة للتفكر والتأمل، بينما في غيرها يُمارس بصورة أكثر صرامة تتضمن الصوم والصلاة والتحلي بالتقوى.

بشكل عام، يعتبر الاعتكاف فترة مهمة في حياة الفرد لتجديد الروح وتقوية العلاقة مع الله، وقد يكون له تأثير إيجابي على النفس والعقل والجسد، ما يسهم في تحسين الصحة العامة والسلام الداخلي.