مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 3

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل «بدون سابق إنذار»، العديد من الأحداث والمواقف المثيرة، مما جعل المشاهدون يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc.

مسلسل بدون سابق إنذار

يكتشف مروان «آسر ياسين» في الحلقة الثانية من المسلسل، وبعد ظهور نتيجة تحليل الـ DNA والتي تؤكد أن عمر ليس نجله ولا يوجد تطابق بينهما، ليشك في زوجته بأنها على علاقة برجل أخرى، ويتتبع رسائل هاتفها ويجد أنها لا تزال تتواصل مع حبيبها السابق.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يُعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3، على قناة «دي إم سي»، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، أي بعد أذان المغرب مباشرة، ويأتي موعد الإعادة الساعة الخامسة صباحا، بينما الإعادة الثانية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويتم عرض ايضًا المسلسل على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان.

وكان في الحلقة الأولى قرر مروان «آسر ياسين»، وليلى «عائشة بن أحمد» الذهاب لمستشار العلاقات الزوجية أخيراً، ويبحث مروان وليلى السيطرة على حياته، في محاولة من أجل إعادتها للمسار الصحيح بين العمل ومتطلبات عمر والتزامات الأهل.

وفي أزمة تعرض لها كلا من مروان وليلى في الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار، حيث أنهما انشغلوا بالشجار وسقط ابنهما عمر فجأة مغشياً عليه، ليكتشفوا من الفحوصات أنه نجلهم عمر مريض بسرطان الدم.

أبطال المسلسل

وتشارك كوكبة من نجوم الوسط الفني في مسلسل بدون سابق إنذار، على رأسهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح وإسلام حافظ، جهاد حسام وأحمد على ماهر، والفنانة القديرة نهال عنبر، والفنانة القديرة حنان سليمان.