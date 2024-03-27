مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2.. آسر ياسين يكتشف مرض ابنه بالسرطان 

تعرض قناة DMC مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 بطولة الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2، بطولة الفنان آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان.

ملخص مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن ملخص مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين، فقد تبين مرض نجل آسر ياسين، وهو ما كشف عن مفاجآت كثيرة، حيث تسرب الشك في قلبه حول ابنه الذي أصيب بمرض سرطان الدم، وهو ما يتطلب علاجه تبرع من أحد أقارب الطفل، وبالفعل خضع ابن شقيق آسر للفحوصات، ولكن الطبيب صدمه بأنّهما ليسا أقارب ولا وجود لأي تطابق بين دمائهما.