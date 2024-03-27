عائشة بن أحمد عن مشهد إصابة ابنها بالسرطان في بدون سابق إنذار: استلهمت مشاعر الأمومة من أمي

انطلق مساء أمس عرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنانة عائشة بن أحمد التي تجسد شخصية ليلى، والفنان آسر ياسين الذي يجسد شخصية مروان على قناة DMC ضمن مسلسلات النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي، وتضمنت الحلقة العديد من المفاجآت أولها صدمة ليلى ومروان بمعرفة خبر إصابة نجلهما بمرض السرطان.

أول تعليق لـ عائشة بن أحمد بعد إصابة ابنها فى مسلسل بدون سابق إنذار بالسرطان

وفي أول تعليق للفنانة عائشة بن أحمد بعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC، وتصدر مشهد اكتشافها لمرض ابنها بالسرطان، أوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أن المسلسل يتناول مشاعر إنسانية مؤثرة للغاية، من بينها تعرض طفل صغير للإصابة بمرض السرطان، وهو أمر أصبح منتشرا في مجتماعتنا في السنوات الأخيرة، وتعد تجربة المرض قاسية للغاية خاصة ذلك المرض اللعين.

عائشة بن أحمد: استلهمت مشاعر الأمومة من والدتي

وأضافت عائشة بن أحمد في تصريحاتها، أنها استلهمت مشاعر الأمومة خلال مشاهدها مع ابنها عمر بالمسلسل من والدتها، فضلا عن سيناريو العمل الذي جعلها تقدم دور الأم بشكل صادق وحقيقي.

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي تشويقي، حول الزوجين مروان وليلي اللذان يواجهان العديد من المشكلات الزوجية ولكن تحدث مفاجأة ويكتشفان بمحض الصدفة إصابة ابنهما الوحيد بمرض السرطان لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، وإخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.