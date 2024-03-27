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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

كتب:

منى صلاح
01:00 م | الأربعاء 27 مارس 2024
موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2

بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة الأولى، يهتم عدد من محبي الفنان آسر ياسين على معرفة موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 على قناة dmc اليوم الأربعاء، إذ تعرض في تمام السادسة والربع مساء، وكذلك على منصة watch it الرقمية.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

وبعد عرض موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، نلقي الضوء على أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، التي ظهر خلالها أنَّ «مروان» و«ليلى»، الزوجين الشابين في حالة خلاف مستمر بسبب عدم رضا الزوجة عن أسلوب زوجها، لتتصاعد الخلافات بينهما ويلجآن إلى مستشار علاقات زوجية، ولكن حقيقة مرض ابنهما توقف كل شيء.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من زوج وزوجة وطفل تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب اكتشاف إصابة ابنهم بمرض سرطان الدم وهو في عمر السادسة، بعد ملاحظتهما ظهور بقع غريبة على جسده، ليقررا إجراء عملية جراحية له، وفي موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 سنتعرف على مزيد من الأحداث.

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بقلم منى صلاح