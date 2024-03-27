حزب الجيل: زيارة وفد الكونجرس لمصر تؤكد دور القاهرة المحوري في القضية الفلسطينية

علق النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للقاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أنها تأتي في توقيت حرج، خاصة بعد موافقة مجلس الأمن على وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بفضل الجهود المصرية الحثيثة.

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية، تهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة للبلدين. وتؤكد أن مصر دولة ذات سيادة تتعاون مع مختلف الدول بما يحقق مصالحها الوطنية».

وأوضح أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فهي مفتاح الحل في الصراع العربي الإسرائيلي، كونها أكبر دولة عربية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين على مختلف المستويات، بما في ذلك التنسيق بشأن الأوضاع في غزة، حيث أكدت مصر على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، ورفضت تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ودعت إلى حل الدولتين.

مواقف مصر واضحة

وشدد رئيس حزب الجيل على أن مواقف مصر واضحة خلال الأشهر الماضية، حيث رفضت الحرب الإسرائيلية على غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار، وأكدت ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل لعب دورها الريادي في المنطقة، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.