كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي يضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة، موضحا أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بإعادة الإعمار، لكن التزامها بأي قانون دولي محل نقاش واستفهام.

القانون في إسرائيل يرى أن كل ما حدث في غزة ليس جريمة

وأضاف «أبو شامة»، خلال لقائه ببرنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامي كمال ماضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحاكم الإسرائيلية حكمت لضحايا أحداث 7 أكتوبر بتعويضات ضد السلطة الفلسطينية، والقانون في إسرائيل يرى أن كل ما حدث في غزة ليس جريمة ولكن دفاع عن النفس.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما فاجأه صحفي أمريكي وسأله مَن سيتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة، وارتبك متحدث الخارجية وقال إن هناك دولا من المنطقة ربما تشارك في حال موافقة إسرائيل على ذلك.

وشدد «أبو شامة» على أن إسرائيل وضعت مسألة إعادة إعمار قطاع غزة في ذيل أجندتها لليوم التالي لإيقاف الحرب، حيث يتم التعامل مع اليوم التالي لإيقاف الحرب على أنه مجهول في المستقبل لا ندري متى سيتحقق، مشيرًا إلى أن إسرائيل وضعت اشتراطات كثيرة كلها غير محددة وتتعلق بالتزام أهالي القطاع بكل التعليمات التي تطلبها سلطات الاحتلال سواء على مستوى الدين أو تربية الأطفال، وكلها أمور معقدة وتستدعي جهدا كبيرا جدا كي نصل إلى مرحلة الإعمار.