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دراما المتحدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
06:16 م | الأربعاء 27 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمراراً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين فى ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة ، قامت القوات الجوية المصرية بمواصلة تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومى 26- 27 من مارس الجارى لأعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاونمع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وذلك بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال قطاع غزة .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية لحشد جهود المجتمع الدولى لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين داخل قطاع غزة .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.