أندرية زكي يشارك في رسامة عدد من القساوسة في المنيا وأسيوط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، مع بداية جولته الرعوية لمحافظات صعيد مصر، في حفل رسامة وتنصيب القس فوزي مسعود على الكنيسة الإنجيلية بديروط الشريف بمحافظة أسيوط، والقس رمسيس محروس، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنشأة كامل المنيا، والقس مينا عبدالله أنس الوجود، للكنيسة الإنجيلية بشرارة المنيا، والقس إيهاب ميلاد زكي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بطوة المنيا، ورسامة شيوخ جدد للكنيسة.

وشارك في الجولة الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع مشيخة ملوي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا، وذلك بحضور جماهيري كبير من شعب وقيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بمحافظتى المنيا وأسيوط.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنائس الإنجيلية ولجميع القسوس والشيوخ الجدد، متمنيًا خدمة متميزة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع، مضيفًا: «الفهم لكلمة الله هو أساس نهضة الكنيسة الحية، والتعليم السليم هو أساس النهضة، ولا تستسلم للحظات الضعف والتراجع، لأن الثقة في الله هي بوابة الخروج، وتذكروا جيدًا يا أحبائي بأن العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والصلاة تغير الحياة وتجعلنا نكتشف إرادة الله، وعلينا أن نتمسك بكلمة الله وتعاليم الكتاب المقدس مثل الرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر».