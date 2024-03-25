رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتي الديار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمقر دار الإفتاء.

تأصيل الوسطية والاعتدال

وخلال الزيارة قال رئيس الإنجيلية: «نعتز بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية"، مضيفًا، أنّ دار الإفتاء تلعب دورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين، ونثق في قدرة الإرادة السياسية لتجاوز التحديات الاقتصادية إلى أرض الخير».

علاقة محبة عميقة

ومن جانبه أعرب الدكتور شوقي علام عن اعتزازه الكبير بتهنئة الدكتور القس أندريه زكي بعيد الفطر، مشيرًا إلى قوة وصلابة العلاقة، وقال: «تربطنا علاقة محبة عميقة ونعتز كثيرًا بزيارة الطائفة الإنجيلية، وتهنئة المصريين في الأعياد تعبر عن الترابط والتكامل بيننا، وهو ما يعكس محبة حقيقية قادرة على تجاوز أي تحديات تواجهنا».

محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

كما استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.