رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس الإنجيلية يشارك في إفطار المحبة بكنيسة مدينة نصر

كتب:

مريم شريف
07:40 م | السبت 23 مارس 2024
جانب من الإفطار

جانب من الإفطار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، وشارك بالحضور عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والإعلامية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مصر ستعبر من التحديات إلى أرض الخير

ورحب الدكتور القس أندريه زكي، بجميع الحضور، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: «في هذا الشهر الكريم يأتي التفاؤل والكرم، ونحن كلنا ثقة وتفاؤل بأن مصر ستعبر من التحديات إلى أرض الخير لأن مصر بشعبها العظيم سبيكة عصية على الكسر»، مضيفًا: «اليوم ونحن معًا نطلق صرخة استغاثة للعالم من أجل أهلنا في غزة ونصلي أن يأتي السلام إلى هذه المنطقة وينهي المعاناة، وينتشر في العالم».

ومن جانبه، قدم الدكتور القس عزت شاكر الشكر لجميع الحضور، وقال: «تمتلئ قلوبنا فرح ومحبة علاقتنا ممتدة لسنين طويلة، وإفطارنا معًا يعكس أصالة الشعب المصري».

اقرأ المزيد:

رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شمامسة والتجديد لشيوخ كنيسة الجيزة

تحت مظلة التحالف الوطني.. «الإنجيلية» تنظم إفطارا لـ2000 مواطن في الأسمرات

الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم إفطار «شركاء معا» في الأسمرات (صور)

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمؤتمر سنودس النيل «تحديات وفرص» بالعجمي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي قداسة البابا تواضروس في حادث استشهاد 3 رهبان
بقلم مريم شريف