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دراما المتحدة

جامعة بنها تبحث التعاون مع «القبطية الإنجيلية» في المجالات العلمية والصحية

كتب:

حسن صالح
12:16 م | الأربعاء 27 مارس 2024
لقاء رئيس جامعة بنها

لقاء رئيس جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والاجتماعية والصحية.

مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستقبال جامعة بنها لوفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مرحبا بمد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت مارجريت صاروفيم، أن الهيئة القبطية الإنجيلية تسعى دائما لتحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا في المجتمع، كما أن مشروعاتها تركز على أهمية المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين بما يتضمن تمثيلًا عادلًا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.

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