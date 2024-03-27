مرض ابن آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار.. كيف تتجنب الإصابة بسرطان الدم؟

بدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار، وشهدت الحلقة الأولى عديد من الأحداث أبرزها إصابة نجل آسر ياسين الذي يجسد شخصية «ماجد»، بمرض سرطان الدم، ورصد العمل صدمة الأبطال في أكثر من مشهد بعد معرفتهم بحقيقة مرض نجلهم، خاصة أنه لم تظهرعليه أي علامات تشير إلى معاناته من المرض، فما أعراض سرطان الدم، وكيف تتجنب إصابتك به؟

معلومات عن سرطان الدم

سرطان الدم من أشرس أنواع السرطان التي يمكن أن تهاجم الإنسان، يبدأ المرض بالتكون في النخاع، وبعدها ينتشر في الدم، وإذا لم ينتبه الشخص المصاب به في بداية المرض، ينتج عنه نتائج وخيمة، وربما يصل لآخر مرحلة وهي الوفاة، على حسب ما ذكره الدكتور محمد الورداني استشاري طب الأورام، في حديثه لـ«الوطن».

أسباب الإصابة بمرض سرطان الدم

هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، أبرزها التدخين، أو إذا كان الشخص المصاب كان يتلقى العلاج الكيميائي بسبب معاناته من نوع سرطان آخر، كما أن هناك أشخاص يصابون بهذا المرض بسبب إصابة أحد من ذويهم من قبل، لأن الوراثة في بعض الأوقات تلعب دورا في الإصابة بالسرطان، والفئات المذكورة هي الأكثر تعرضا لهذا المرض، وينصح الورداني، بضرورة إجرائهم للتحاليل كل فترة للاطمئنان على صحتهم، وتجنب الإصابة بالمرض.

كيف تتجنب الإصابة بسرطان الدم؟

- يجب الإقلاع عن التدخين.

- ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي.

- الابتعاد عن شرب الكحوليات.

- عدم التعرض للمواد الكيميائية.

مواعيد عرض مسسلسل بدن سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب، والعمل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، ومن إخراج هاني خليفة.