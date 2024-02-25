آسر ياسين يكشف طريقة تربية أولاده الثلاثة.. كيف تكون أبا حنونا وحازما؟

عُرف بشخصيته القوية، أدواره المميزة جعلته يشتهر بطريقة مختلفة، أثرى الشاشة بشخصيات متنوعة حتى أصبح الفنان آسر ياسين واحدا من أبرز النجوم المفضلين لدى الجماهير، ولعبت أسرته دورًا كبيرًا في تألقه الفني، وهو ما ذكره في أكثر من لقاء، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده اليوم نستعرض تفاصيل علاقته بزوجته وأبنائه خلال السطور التالية.

الفنان آسر ياسين

بطاقة تعريف آسر ياسين، المدونة في ذهن الجمهور بأنه ممثل ذو كاريزما وُلد في 25 فبراير عام 1981، ومن خلال مسرح الجامعة بدأت انطلاقته، ومع تألقه في العديد من الأدوار، بدأت شهرته مع ترشيح المخرج خيري بشارة له، ومع تدرجه في الأدوار جرى اختياره ليكون سفيرًا للنوايا الحسنة، ما أثرى تاريخه.

آسر ياسين الأب

كم عدد أبناء آسر ياسين؟، سؤال يتردد بين محبينه، فلم يعتد على إظهار أبنائه للجماهير كثيرًا، وبحسب حديثه في أحد اللقاءات التليفزيونية، فإنه تعرف على زوجته في أول مسلسل له ملح الأرض مع الفنان محمد صبحي، وأثمرت علاقتهما عن إنجاب 3 أولاد طاهر وأمين وزين.

ماذا قال أسر ياسين عن أبنائه؟

وقال الفنان أسر ياسين خلال اللقاء، إنه الأب الحازم الحنون، يوجد أسس يتبعها لتربية أبنائه وفي الوقت نفسه يحرص على توفير كل شيء لهم: «هما الذخيرة اللي عايش عشانها، فخور دايمًا بيهم وبوجودهم جنبي، أنا شخصيًا بتعامل معاهم أنهم كبار، وزوجتي مركزة معاهم دايمًا، والحمد لله حياتنا مع بعض أحسن كتير، وهما سر سعادتي».