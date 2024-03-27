«الإصلاح والنهضة»: زيارة وفد الكونجرس للقاهرة تؤكد دور مصر في استقرار المنطقة

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر اليوم ولقاءهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي هي رسالة واضحة بأن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط محطته الأولى هي القاهرة.

وأضاف «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الزيارة تأتي في سياق تغير ملموس في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو تبنيها بشكل أكبر لما أسماه بـ«السردية المصرية» التي تنقل بصدق وأمانة وشفافية حقيقة الواقع في الشرق الأوسط بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، وهو ما تجلى في امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار من مجلس الأمن بعدما كانت تتزعم المعارضين وفي بعض الأحيان كانت المعترض الوحيد على ذلك القرار.

ثبات الموقف المصري ورسوخه

وأشار عبد العزيز إلى أن ثبات الموقف المصري ورسوخه وانحيازه للحق والحقيقة منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر هو موقف تاريخي جعل العالم وليس دول الشرق الأوسط فقط، يراجع موقفه من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ما زالت تتبنى ذلك الموقف رغم الضغوط الدولية والإقليمية، وهو ما تجلى في تأكيد الرئيس اليوم لوفد الكونجرس رفضه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل وكذلك دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، بالإضافة لتكرار رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تذويب القضية.

وأشاد عبد العزيز بموقف الرئيس السيسي الثابت والقوي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس إرادة الشعب المصري بأكمله، مؤكدا أن مصر ستظل الحصن الحصين للأمة العربية، وأنها ستواصل لعب دورها الريادي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.