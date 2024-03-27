مصطفى عمار: «القاهرة الإخبارية» أحرجت الإعلام الغربي والمنصات الإقليمية بشأن غزة

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن «القاهرة الإخبارية» واحدة من القنوات التي أحرجت الإعلام الغربي وبعض المنصات الإقليمية، عندما أظهرت الحقيقة وعملت على وصول صوت الشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر.

تعامل القاهرة الإخبارية مع القضية الفلسطينية

وشدد «عمار»، خلال لقائه عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن بعد ما قامت به القاهرة الإخبارية في تعاملها مع القضية الفلسطينية والحرب الأخيرة، اتخذت العديد من القنوات الأخرى نفس منهجها وسياستها، مؤكدًا أن القناة تضامنت مع الشعب الفلسطيني وأظهرت للعالم حقيقته.