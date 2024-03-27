دعاء للميت في العيد وكل الأوقات.. من بر الوالدين بعد وفاتهما «فيديو»

الدعاء هو العبادة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث ورد في صحيح الترمزي رواه النعمان بن بشير عن النبي قال «الدُّعاءَ هوَ العِبادَةُ، ثمَّ قرأَ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وبالتالي فإن الدعاء من العبادات المستحبة في كل وقت سواء، ويستعرض التقرير التالي دعاء للميت في العيد بصيغ على سبيل المثال لا الحصر يمكن ترديدها في جميع الأوقات وليس فقط في عيد الفطر خاصة للوالدين حيث يعد الدعاء لهما بعد مماتهما من صور البر بهما.

دعاء للميت في العيد

وقبل استعراض صيغ دعاء للميت في العيد وكل الأوقات، جاء في شرح حديث «الدعاء هو العبادة» أن الدعاءُ مِن العِباداتِ الجليلةِ التي حثَّ عليها الشرعُ ورغَّبَ فيها، وفيها يَكونُ العبدُ قريبًا مِن اللهِ تعالى؛ ففي الدُّعاءِ يَقِفُ العبدُ بينَ يدَيِ اللهِ سائِلًا حاجتَه متوسِّلًا إليه بأسمائِه وصِفاتِه، مُتوجِّهًا إليه بقَلبِه، مُثنِيًا عليه بلِسانِه لا واسطةَ بينَه وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: الدُّعاءُ هو العبادةُ، أي: مِن أجلِه تَكونُ العبادةُ؛ لأنَّ العبدَ في دُعائِه لربِّه يَكونُ مُعترِفًا بكَمالِ رُبوبيَّتِه وأُلوهيَّتِه، ويَكونُ مُقبِلًا على اللهِ مُعرِضًا عن غيرِه، يَدْعوه بأسمائِه الحُسْنى لا يَدْعو أحَدًا غيرَه مِن نبيٍّ أو وليٍّ، مُستعينًا به في قَضاءِ حَوائجِه في الدُّنيا والآخرةِ، ثمَّ قرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قولَه تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]، أي: اعبُدوني، وقيل: اسأَلوني؛ لأنَّ الدُّعاءَ إمَّا أن يَكونَ دُعاءَ عِبادةٍ وهو الثَّناءُ على اللهِ بصِفاتِه وأسمائِه، أو دُعاءَ مَسألةٍ، وهي سؤالُ العبدِ ربَّه عزَّ وجلَّ حاجتَه، وطلَبُ الرَّحمةِ والمغفرةِ، وقولُه تعالى: {أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، أي: أُثِبْكم على عِبادتِكم، وأُعْطِكم ما تَسأَلون؛ {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ}، أي: يَكونون مُتكبِّرين عِن عِبادتي ودُعائي {سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}، أي: يَكونُ جَزاؤُهم أنَّهم يَدخُلون النَّارَ وعَليهِمُ الذِّلَّةُ والصَّغارُ؛ جزاءَ استِكْبارِهم عن دُعاءِ اللهِ وعبادتِه.

صيغ دعاء للميت في العيد

ويمكن ترديد صيغ دعاء للميت في العيد على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:

- اللهم ارزقهم الفرح والسرور في قبورهم.

- اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم.

- اللهم أنعم عليهم بالسعادة الأبدية.

- اللهم اجعلهم من الفرحين في الجنة.

- اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم.

- اللهم أطعمهم من ثمار الجنة.

- اللهم نور قبورهم بالصيام والصلاة وقراءة القرآن.

- اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ولقنهم حجتهم وثبتهم على الصراط.