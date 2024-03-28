مصدر: اجتماع مهم للحوار الوطني والحكومة خلال ساعات لمتابعة «تنفيذ التوصيات»

قال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة التنسيقية المشتركة بين ممثل مجلس الوزراء، ورئيس مركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، و7 من أعضاء مجلس الأمناء، ستعقد أول اجتماع لها صباح اليوم الخميس، لافتا إلى أن رئيس الوزراء كان أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة ما بين لجنة شكلها الحوار الوطني كي تتابع مع الحكومة خطتها لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.

لجنة مشتركة من الحوار الوطني للمتابعة مع الحكومة

وأضاف المصدر أن اللجنة ستجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وعرض نتائج هذه الاجتماعات على رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك اهتماما بالغا من قبل الحكومة وكل مؤسسات الدولة، بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى التي تتضمن 135 توصية، بناء على توجيهات الرئيس السيسى، وحرصه على تحقيق هذه التوصيات في أقرب وقت.

وأشار إلى أنه تمت دعوة اللجنة المشتركة للحضور لمجلس الوزراء للاجتماع فيه، والجلوس لمعرفة ما تم تنفيذه خلال الشهر الماضي من الاقتراحات التي وضع لها رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيجلس مع هذه اللجنة المشتركة، على أن يتم الإعلان للرأي العام ما تم تنفيذه، على أن يتم صياغة الجزء الاقتصادي بشكل نهائي لرفعه للرئيس خلال أيام قليلة.

وكانت الحكومة برئاسة، الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني

وكان رئيس الوزراء، أكد في وقت سابق أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسؤولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقى بهم قريبًا.