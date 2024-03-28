محمد العمروسي يكشف عن مُنقذ حياته من الموت بعد تعرضه لأزمة قلبية

فاجئ الفنان محمد العمروسي جمهوره، بأن خطيبته الفنانة مي فاروق، هي من أنقذت حياته من الموت بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى.

محمد العمروسي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وطمأن محمد العمروسي جمهوره على حالته الصحية وموجهاً الشكر لخطبيته، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «اللي أنقذت حياتي أهي، ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويبعد عنك أي شر بحبك».

محمد العمروسي يتعرض لأزمة صحية

وتعرض الفنان محمد العمروسي لأزمة صحية منذ أيام، وكشفت الفنانة مي فاروق، تفاصيل الحالة الصحية لخطيبها الفنان محمد العمروسي قائلة، «الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر.. ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير يا حبيبي، تجربة صعبة عليا وخضة شديدة، لكن لطفه دائما بيسبق حمد الله على سلامتك».

وأضافت: «يا رب ما أشوف فيك أي شر ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد.. أزمة وعدت يا حبيبي ونرجع أحسن وأقوى، ربنا يخليك لحبايبك وليا وما تشوف أي مكروه، ربنا فعلا قبل ما يبلي بيدبر».