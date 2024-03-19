مي فاروق: دخلت الفن وعمري 8 سنوات.. وغنيت كثيرا لمحمد محيي

قالت الفنانة مي فاروق، إنها دخلت مجال الفن من خلال مشاركتها في كورال سليم سحاب بالأوبرا، منذ أن كانت طفلة بعمر 8 سنوات لا تدرك الأمور حولها، مضيفة «أشعر كأني بعمر الـ20 في العديد من الأمور حتى الآن».

طفلة موهبة تسعى وراء حلمها

وخلال مداخلة لبرنامج «كان عمري 20» تقديم الإعلامية شافكي المنيري عبر الراديو ميجا إف إم، أضافت فاروق أنها كانت طفلة موهبة تعمل على تحقيق حلمها المتمثل في الوقوف على مسرح والغناء أمام الحضور، متابعة: «على سلم العشرين، كنت بغني حاجات أكبر من سني، وكنت بسمع كل فناني جيلي والأجيال التي سبقتني».

تفضيلاتها من أغاني الثمانينات والتسعينات

وأشارت إلى أنها كانت تغني لأجيال الثمانينات والتسعينيات لفنانين مثل محمد محيي وهشام عباس، موضحة أن محمد محيي كان أكثر الفنانين التي تؤدي أغانيه.