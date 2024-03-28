صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟.. «الإفتاء» توضح

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟، إذ يرغب غالبية المسلمين التعرف على أدائها خلال أيام شهر رمضان الكريم، إلا أن البعض قد لا يعلم توقيتها.

صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟

وقال الدكتور أحمد وسام، في حديثه عن تساؤل صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن صلاة التهجد تكون بعد النوم وأفضل وقت لأدائها هو الثلث الأخير من الليل، لذلك تكون صلاة التهجد جزءا من قيام الليل لكنها أخص منه.

توقيت صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي؟

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه عن صلاة التهجد في رمضان متى تبدأ ومتى تنتهي، أن الثلث الأخير من الليل يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث، قائلا: «صلاة التهجد ما يميزها عن قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً قليلة، ثم يقوم بعدها لصلاة التهجد في منتصف الليل، ويصلي المسلم ركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما شاء من الركعات قدر استطاعته؛ لأنّ صلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة التهجد يوتر بصلاة ركعة واحدة».