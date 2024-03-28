أول تعليق من مي فاروق بعد شفاء خطيبها محمد العمروسي

«حمد لله على سلامتك ربنا ماتشوفش أي شر ياحبيبي أبداً»، بهذه الكلمات وجهت الفنانة مي فاروق رسالة إلى خطيبها الفنان محمد العمروسي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى، حسبما كتبت عبر حسابها الشخصي فيس بوك.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد العمروسي

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد العمروسي لـ«الوطن»، أن حالته الصحية استقرت، ويخضع حالياً لمرحلة النقاهة بعد إجرائه عملية جراحية مفاجئة.

محمد العمروسي يتحدث عن مي فاروق

وقال الفنان محمد العمروسي خلال حديثه للفنانة مي فاروق، «الحمد الله قدر ولطف ومن لطفه عليا أنك كنتي جمبي، ومعايا لسة في العمر بقية الحمد الله شكرا ليكي يا حبيبتي».

كما وجه الشكر لجمهوره وأصدقائه الذين حرصوا على الدعاء له والسؤال عنه خلال أزمته الصحية: «شكرا لكل أخ وأخت ليا اطمن عليا وآسف لو مش عارف أرد عليكم غصب عني بس بطمنكم الحمد الله أوي ربنا كرمه عليا كبير».