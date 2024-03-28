ظهور نادر لأبناء مايكل جاكسون الـ3.. كيف تغيرت ملامحهم؟

ظهور نادر سجله أبناء مايكل جاكسون الثلاثة، برينس وباريس وبلانكيت جاكسون، إثر ظهورهم الأخير في الأمسية الصحفية لمسرحية «MJ: The Musical» على مسرح الأمير إدوارد في لندن، حيث تغيرت ملامحهم بعدما تخطت أعمارهم الـ30.

ويستضيف مسرح الأمير إدوار المسرحية الموسيقية، التي تم ترشيحها لـ 10 جوائز توني، بناءً على حياة الفنان الأسطوري.

ظهور نادر لأبناء مايكل جاكسون.. إطلالة ساحرة لنجلته

ووصفت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية إطلالة باريس، البالغة من العمر 25 عاماً، بـ«الساحرة»، حيث ارتدت فستاناً بنياً داكناً متوسط ​​الطول مع حزام.

«تميزت الملابس أيضًا بأكمام طويلة بينما أضافت باريس ارتفاعًا إلى إطارها مع زوج من الأحذية ذات الكعب المفتوح، بينما قامت المغنية بتصفيف شعرها الأشقر على شكل أمواج فضفاضة، وحملت حقيبة كلاتش رمادية وأكملت إطلالتها بزوج من الأقراط»، هكذا أضاف التقرير وصفه لإطلالة نجلة مايكل جاكسون.

كيف ظهر أبناء مايكل جاكسون؟

في المقابل بدا برينس 27 عاما، أنيقا ببدلة سوداء مع قميص أحمر بينما اختار، بلانكيت بدلة سوداء مع قميص أبيض مفتوح.

أنجب مايكل باريس وبرنس من ديبي رو، التي تزوجها من عام 1996 إلى عام 2000، بينما وُلد بلانكيت، 22 عامًا، واسمه الحقيقي بيجي، عن طريق أم بديلة، حيث أن هوية والدته البيولوجية غير معروفة.

وتوفى المطرب العالمي مايكل جاكسون، عام 2009، عن عمر ناهز 50 عاما نتيجة تسمم حاد، بسبب تناول جرعة زائدة من البروبوفول، وفقا لما كشفه الطب الشرعي بعد تشريح جثمانه.