كولمان دومينجو يجسد شخصية والد مايكل جاكسون في «Michael»

وقع الاختيار على النجم الأمريكي كولمان دومينجو لمشاركة في فيلم السيرة الذاتية الذي يتناول حياة ملك البوب مايكل جاكسون، «Michael» للمخرج أنطوان فوكوا، ومن المقرر أن يلعب «دومينجو» دور جو جاكسون والد المغني الراحل ومدير المواهب الشهير الذي رحل عن عالمنا في 2018.

وانضم جوليانو كرو فالدي، البالغ من العمر تسع سنوات أيضًا إلى فريق التمثيل ليلعب دور مايكل جاكسون في الفترة العمرية الأصغر، بينما يؤدي دور «جاكسون» في الفيلم خلال المرحلة العمرية الأكبر ابن شقيقه جيرمين، جعفر جاكسون، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في السينمات بحلول 2025، وفقا لما نشره موقع «مترو».

مخرج فيلم «Michael»: ممتن للعمل مع كولمان دومينجو

ومن جانبه عبر كولمان دومينجو عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل الفيلم، قائلا: «أنا متحمس لأن أكون جزءًا من فيلم يستكشف الروح المعقدة للأسطورة مايكل جاكسون بالإضافة إلى تأثيره على الموسيقى والثقافة باعتباره رمزًا عالميًا»، متابعا: «لست محظوظًا فقط لأن لدي شخصية غنية ومعقدة لأصورها في جو جاكسون، ولكن لدي أيضًا مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة تحول جعفر المذهل».

وقال المخرج أنطوان فوكوا، إن كولمان يبذل قصارى جهده ليتغلغل في شخصياته بعمق ويفهم جوهرها الحقيقي ودوافعها، متابعا: «أنا ممتن للعمل مع ممثل يتمتع بشغفه وقدرته على تصوير الجوانب المتعددة لجو جاكسون الزوج والأب والمدير».

كولمان دومينجو يترشح لأول جائزة أوسكار في مشواره عن «Rustin»

وجاء الإعلان عن مشاركة كولمان دومينجو في الفيلم بعد أيام من إعلان ترشيحه الأول لجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Rustin»، وهي الفئة التي يترشح فيها كلا من برادلي كوبر عن فيلم «Maestro»، بول جياماتي عن دوره في فيلم «The Holdovers»، كيليان مورفي عن دوره في «Oppenheimer»، وجيفري رايت عن دوره «American Fiction»