سلطة بالفيتامينات على طريقة نعيمة عاكف.. أبرز العادات على سفرة رمضان

عُرفت بطقوسها الخاصة في شهر رمضان، الفنانة نعيمة عاكف، إذ كان لها عددًا من العادات الخاصة بها، لما كان له من طابع خاص في قلبها، إذ حرصت على الصيام منذ عامها الثامن إلى أن أصبحت فنانة وكانت تصادف أيام التصوير الصيام ولم ترضى بالفطار، وبين أصدقائها كانت تقوم بمهمة الوعظ والإرشاد خلال الأيام المباركة.

طقوسها في رمضان

حب كبير للعادات الروحانية والعبادات خلال شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من انشغالها في الكثير من الطقوس الخاصة بها من مشاركتها للسحور والإفطار مع زملائها، كانت تحرص على زيارة المساجد، وهو ما قالته في مجلة الكواكب عام 1954: «فانوس رمضان وكل الطقوس اللي مرتبطة بيه أجمل ما فيه، بحب أزور الجوامع وأعمل الأكلات المرتبطة برمضان».

طبق السلطة الأهم

وتحدثت عاكف عن جانب آخر لها خلال إحدى اللقاءات النادرة، وهو إعدادها للطعام خلال الشهر: «بحب أنفذ الوصفات وأدخل المطبخ في شهر الكرم»، وهو ما ظهر ضمن طبق الأسبوع على غلاف إحدى المجلات بصورة لها وهي تقدم وصفة طبق السلطة الأهم في رمضان بحسب تعبيرها، وظهرت في الصورة بخفة الدم والفكاهة والابتسامة التي اعتاد عليها الجمهور.

يقدم طبق السلطة على مائدة الطعام في شهر رمضان كأولى العناصر الهامة، وهو ذخيرة كبيرة من الفيتامينات تعوض الجسم ما يفقده منها، وكانت ترى الفنانة نعيمة عاكف طبق السلطة يتطلب عناية كبرى لا تقل عن العناية بغيره من ألوان الطعام، وكانت ترتب الخضراوات به باهتمام شديد، ويجهز من خلال العناصر التالية تقطيع الطماطم إلى شرائح وحشيها بالخل والتوم والفلفل الأسود والكمون، ثم إضافة اللفت والخيار والمخلل ووضعت تحتها كمية من الجرجير الأخضر: «لو كل يوم على سفرة رمضان الطبق ده كلنا هنكون بصحة أفضل».

قمر الدين على طريقة نعيمة عاكف

كان لها مجموعة من الأصدقاء يتقابلون معها دومًا، وتعد لهم الكثير من أصناف الأطعمة، وكانت تقضي ساعات طويلة في المطبخ، وكان قمر الدين المثلج، على رأس تلك الأكلات، إذ كانت تعده قبل الإفطار بثلاث ساعات، وتعده من خلال عدة خطوات: