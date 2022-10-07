لهاليبو الفن.. نعيمة عاكف «عمر قصير ونجومية كبيرة»

تعد الفنانة نعيمة عاكف، التي يمر اليوم 93 عامًا على ذكرى ميلادها، من أشهر نجمات السينما في منتصف القرن الماضي، رغم مشوارها الفني القصير الذي بدأ قبل نهاية الأربعينيات حتى عام 1964 أي قبل رحيلها بعامين ووفاتها في 23 أبريل 1966، إلا أنها استطاعت بمواهبها المتعددة التي جمعت فيها بين الغناء والرقص والتقليد، في أن تصبح واحدة من أهم الممثلات في هذا التوقيت.

وفي ذكرى ميلاد نعيمة عاكف، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن النجمة الكبيرة التي قدمت عددًا من الأفلام والأغنيات وأشهر الرقصات الاستعراضية:

ذكرى ميلاد نعيمة عاكف الـ93

- بدأت مشوارها الفني قبل نهاية الأربعينيات من القرن الماضي.

- ظهرت نعيمة عاكف في فيلم «ست البيت» باعتبارها راقصة في أحد الملاهي الليلية، وعرض في شهر أبريل عام 1949 من بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي.

- وشهد شهر سبتمبر من العام نفسه، عرض أولى بطولاتها السينمائية في فيلم «لهاليبو» تأليف وإخراج حسين فوزي، سيناريو وحوار بديع خيري، وشاركها البطولة شكري سرحان وسليمان نجيب وحسن فايق، وحمل أفيش الفيلم عبارة «في الفيلم الكبير لهاليبو.. مفاجآت جديدة لأول مرة في صناعة السينما المصرية».

تعلمّت أصول الرقص في السيرك

- تعلمّت الرقص والحركات البهلوانية منذ طفولتها نظرًا لعمل والدها وأسرتها بـ«السيرك».

- عملت في بدايتها بعدد من الكازينوهات الشهيرة مثل «بديعة مصابني».

- آمن بموهبتها المخرج حسين فوزي، الذي قدمها في أول أفلامها «لهاليبو» وتزوجها وقدما معا عددًا من الأفلام الناجحة منها «فتاة السيرك، تمر حنة، العيش والملح».

- شكلّت ثنائيات ناجحة مع كل النجوم الذين وقفوا أمامها أبرزهم رشدي أباظة في «خلخال حبيبي، تمر حنة، بحر الغرام»، ومع شكري سرحان «لهاليبو، مليون جنيه، أحبك يا حسن، الحقيبة السوداء»، ومع سعد عبدالوهاب «بلدي وخفة، العيش والملح»، ومع أنور وجدي «النمر، 4 بنات وظابط».

- ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها «لهاليبو يا ولا.. دي حورية يا ولا ولعبية ياولا»، وغنت مع ماجدة «احنا ياواد بنبيع أخبار» في فيلم «بياعة الجرايد»، بخلاف أغنياتها مع محمد فوزي في فيلم «حلاوة الحب» وتقليدها عدد كبير من نجوم الفن مثل إسماعيل ياسين وشكوكو ويوسف وهبي.

«نعيمة» توفيت في الثلاثينيات من عمرها

- انفصلت عن زوجها حسين فوزي، وتزوجت للمرة الثانية شخصًا من خارج الوسط الفني وأنجبت منه ولدًا.

- أصيبت بمرض السرطان الذي عانت منه ورحلت عام 1966، وكان آخر أفلامها «أمير الدهاء» الذي عرض عام 1964 بطولة فريد شوقي.