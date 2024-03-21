واعظة بالأوقاف عبر قناة الناس: بر الوالدين أقصى درجات الإحسان

أكدت ميرفت عزت الواعظة بوزارة الأوقاف، أن عيد الأم لا يجب أن يكون اليوم الوحيد للاحتفال بها، بل يجب البر بالأم طوال حياتها قبل وبعد الممات، أحب الأعمال عند الله بر الوالدين.

البر هو كل وجوه الخير في الحياة

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت» المُذاع على شاشة «الناس»، أنّ البر هو كل وجوه الخير في الحياة، وهو أقصى درجات الإحسان، مستشهدة بقول الله تعالى في سورة الإسراء الآية 23: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما»، موضحة أن الله سبحانه أقرن عبادته ببر الوالدين.

بر الوالدين وعيد الأم

وتابعت: «البر مش بس لما بيكبروا بيحتاجونا، لكن لازم البر وهما صغيرين كمان»، مستشهدة بقول الله تعالى في سورة لقمان الآية 14: «ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير»، مضيفة أن الله سبحانه وتعالى أقرن شكره بشكر الآباء والأمهات.