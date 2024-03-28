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دراما المتحدة

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

كتب:

مريم الخطري
10:28 ص | الخميس 28 مارس 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 13 الصادر اليوم، 4 قرارات مهمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل هذه القرارات الآتي:

1- إسقاط الجنسية المصرية عن ألبير رفائيل ألبير شاؤل، من مواليد القاهرة بتاريخ 1944/6/6، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

2- إسقاط الجنسية المصرية عن كريم عبد السلام عبد المنعم عبد المجيد نصر، من مواليد أمريكا بتاريخ 2000/11/15،، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

3- يضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتعديل بعض مواقع محطات الكهرباء، وإنشاء محطة استاد الجيش بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

4- تعديل مسمى كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية تتبع جامعة الأزهر» ليصبح كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين - جامعة الأزهر».

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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