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دراما المتحدة

مد ساعات عمل القطار الكهربائي الخفيف لخدمة جماهير نهائي كأس عاصمة مصر غدا

كتب:

كريم روماني
06:01 م | الإثنين 25 مارس 2024
القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

قررت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مَدّ ساعات عمل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» غدًا الثلاثاء 26 مارس فقط، حتى الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، بالتزامن مع انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية، باستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، تقع على طريق القطامية السخنة، على بعد 10 دقائق من محطة رسوم القطامية، اتجاه السخنة.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة؛ للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبري.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.