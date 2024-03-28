طعن شخص على متن قطار في لندن.. شهود عيان يروون التفاصيل

روى شهود عيان تفاصيل حادث طعن شخص بسكين على متن قطار في جنوب شرق لندن، ونقله إلى المستشفى ليصاب بجروح تهدد حياته، وتجرى له حاليا عملية جراحية لإنقاذه، حسب ما أفادته صحيفة تليجراف البريطانية.

وقال أحد شهود العيان «70 عاما» في تصريحات لصحيفة تليجراف «كنت قد نزلت للتو من القطار الذي وصل إلى الرصيف رقم 1 وأول شيء رأيته هو كل هؤلاء الأشخاص الموجودين حولي، ونزل الجميع من القطار، وكان هناك طفل صغير يبكي ومعه سيدتين، وسألت عن سبب بكائه ردت علي إحدى الركاب بأنه قد رأى الحادث».

شهود عيان يرون تفاصيل حادث الطعن

وأوضح الشاهد «أنه في غضون 5 دقائق كانت الشرطة هنا، وكان الجميع مذهولين للغاية» مؤكدا أنه يعيش منذ 24 عاما في هذه المنطقة وهي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا الحادث.

وقالت جين، 30 عامًا، وهي معلمة في مدرسة ثانوية يبيكنهام، إن العنف بالسكاكين في المنطقة أمر شائع، وأنها تعلم ذلك لأنها معلمة بمدرسة ثانوية لذلك هي على دراية بمواقف مماثلة للهجوم، وكثيرًا ما تسمع عن كون الجاني دون السن القانونية».

الركاب يصورن حادث الطعن بدلا من إنقاذ الضحية

ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد طعن رجل بقطار لندن، لفت انتباه الركاب لكنهم لم يحاولوا أن ينقذوه ولكنهم أخرجوا هواتفهم من أجل تصوير الاعتداء، فيما أصيب الأطفال الصغار بصدمات نفسية جراء مشاهدة هذا الحادث.

تداول مقطع الطعن على وسائل التواصل

وتدوال رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للهجوم الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام على نطاق واسع، ويظهر في الفيديو رجل يرتدي قناع وجه وهو يندفع نحو شخص آخر على الأرض بسكين كبير، ويمكن سماع أحد الركاب الذي يبدو أنه يتصل بالشرطة وهو يصرخ «أوقفوا ذلك الآن» قبل أن يقول «أنا في القطار المتجه إلى بيكنهام جانكشن وهذا الرجل يطعن شخصًا ما في القطار».

وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أي شخص وأن الرجلين كانا يتشاجران أثناء صعودهما القطار في محطة شورتلاندز، وفقا لصحيفة تليجراف.