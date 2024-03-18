نظر طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك اليوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من جمال عبدالكريم سيد وآخرون، الذين طالبوا فيه ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجدداً.

طعن الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري

وتقدم جمال عبد الكريم المحام بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024، لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

حكم محكمة أول درجة

وجاء منطوق الحكم المطعون فيه كالتالي: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في مجمع محاكم مجلس الدولة، باعتبار أن الأحكام الصادرة منها نهائية ولا تقبل الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن.