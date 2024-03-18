نظر طعن «المندوه» على استمراره أمينا لصندوق نادي الزمالك اليوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيما تضمنه من استبعاد حسام المندوه من منصب أمين الصندوق بما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسمه كأمين صندوق بمجلس نادي الزمالك الرياضي عن الدورة الانتخابية 2023-2024.

بداية الواقعة

تقدم «المندوه» بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه، ثم أقام المندوه طعنه الحالي.

مجلس الدولة له درجتان للتقاضي

يشار إلى محكمة مجلس الدولة فيها درجتان للتقاضي، أولاهما محكمة القضاء الإداري أو محكمة أول درجة، التي يرفع أمامها الطعن ابتداء، وفي حالة رفضه يجوز للطاعن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا، التي يكون حكمها الصادر حكمًا نهائيًا لا يجوز الطعن بأي طريقة من طرق الطعن، سواء كان بقبول الطعن أو رفضه.