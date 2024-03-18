رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

نظر طعن «المندوه» على استمراره أمينا لصندوق نادي الزمالك اليوم

كتب:

محمد عيسى
06:14 ص | الإثنين 18 مارس 2024
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيما تضمنه من استبعاد حسام المندوه من منصب أمين الصندوق بما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسمه كأمين صندوق بمجلس نادي الزمالك الرياضي عن الدورة الانتخابية 2023-2024.

بداية الواقعة 

تقدم «المندوه» بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه، ثم أقام المندوه طعنه الحالي.

مجلس الدولة له درجتان للتقاضي

يشار إلى محكمة مجلس الدولة فيها درجتان للتقاضي، أولاهما محكمة القضاء الإداري أو محكمة أول درجة، التي يرفع أمامها الطعن ابتداء، وفي حالة رفضه يجوز للطاعن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا، التي يكون حكمها الصادر حكمًا نهائيًا لا يجوز الطعن بأي طريقة من طرق الطعن، سواء كان بقبول الطعن أو رفضه.

اقرأ المزيد:

«القضاء الإداري» تحيل دعاوى وقف انتخابات المحامين إلى المفوضين

اجتماع طارئ بشأن انتخابات نقابة المحامين بعد حكم القضاء الإداري

القضاء الإداري يرفض استبعاد سامح عاشور من انتخابات «المحامين»

القضاء الإداري يرفض وقف انتخابات نقابة المحامين 2024

مجلس الدولة يعيد طعنا إلى القضاء الإداري لإعادة للفصل فيه
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.