ملخص أحداث الحلقات الـ17 من مسلسلات الأطفال في رمضان.. مومياء يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا حول ملخص أحداث الحلقات الـ17 من مسلسلات الأطفال خلال دراما رمضان 2024.

مسلسل نورة

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل نورة، باتصال أستاذ رضوى بنورا، إذ قالت لها إنَّه يجب أن تقابلها بعد المدرسة ضروري، وخلال أحداث الحلقة تتحدث صديقة نورا بالمدرسة معها حول مسألة الصلح بين نورا وجميلة سوف يُفسد خططهما، لكن يارا تتحدث معهما عن كونها كانت تتوقع صلحهما.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3

وفي الحلقة 17 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، استيقظ يحيى من النوم، وظهرت مومياء له لتخبره بأمر مهم، ولكن يتعجب من مسألة كيف وصلت تلك المومياء إلى زمنهم؟

مسلسل نور والكوكب السعيد

أما عن الحلقة 17 من مسلسل نور والكوكب السعيد، بدأت بحديث نور وزهرة وفرحة عن المغامرة الجديدة، ويقول لهم نور إنَّ المغامرة سوف تكون مختلفة هذه المرة، لترد عليه فرحة بأن الأهم هو الوصول لسامر.