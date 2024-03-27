كيف تعلم أبناءك احترام المواعيد؟.. عادة حرص عليها يحيى وكنوز

«دقيقة وأرد عليك، أنا نازل قدامي 10 دقائق، هاجي بدري بس مش ضامن الطريق»، وتمر الساعات ولا نسمع لهم صوتًا ولن يحضروا، لنقف أمام مشكلة عدم احترام المواعيد، وهو مأزق سلط عليه الضوء مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، لضرورة اكتساب عادة احترام الميعاد لدى الأطفال، وقبول الالتزام منذ الصغر بإدارة الوقت.

مسلسل يحيى وكنوز 3

يحترم «يحيى» و«كنوز» المواعيد دائما، وبين مغامراته ووصوله إلى العالم القديم، ينقذ الكثير من الأمراء والحكام، لأنه يصل في الوقت المناسب، وهو ما عبر عنه بأن احترام المواعيد ضرورة، وسلط الضوء على أهمية زرع هذه الخصلة في الأطفال، وبحسب حديث الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«الوطن»، فأن التأخر عن موعد يحدث بسبب عدم إدارة الوقت بشكل جيد.

تعليم فن احترام المواعيد

احترام المواعيد يساعد على الثقة والاحترام بين الأشخاص، ولتعليم طفلك هذه الصفة، يجب التحدث معه وعلى الوالدين أن يحرصوا على الالتزام بمواعيدهم حتى يعتاد أطفالهم على الالتزام، ويتم ذلك بعدد من الطرق:

التحدث مع طفلك عن قصص احترام المواعيد، ومشاهدته لأفلام وكرتون يلقي الضوء على أهمية احترام المواعيد.

كافئ طفلك على سلوكه الجيد إذا التزم بالمواعيد.

حدد معه مواعيد كتابة الواجبات المنزلية واللعب حتى يعتد على احترام المواعيد في كل الأمور.

تعليمه إنجاز مهام في وقت قصير، بهذه العادة يعتاد طفلك على الالتزام بالمواعيد.

تعليمه أن احترام المواعيد يعمل على تنظيم الوقت ويساعده على تقليل الجهد الذي سيبذله.

تدريب الطفل على الالتزام بالوقت

يجب التحلي بالصبر حتى يتعلم الطفل عادة احترام المواعيد، وتدريبه عليها بالطرق السابقة، وأكد «فرويز» أنه يجب تعليمه تحديد أهدافه بشكل صحيح وتحديد مهام يومه بالتخطيط المسبق، حتى لا يستغرق في التفكير وقتا، ما يجعله يتأخر في المواعيد، والتركيز على الأعمال والأنشطة المهمة فقط في يومه.