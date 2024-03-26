مسلسل يحيى وكنوز 3.. وقوع «فهمي» في فخ العصابة بسبب الغيرة

الغيرة شعور سلبي يحدث حين ترغب في الحصول على ما لدى غيرك، وهو ما شعر به «فهمي» صديق يحيى في مسلسل الكرتون يحيى وكنوز الحلقة 16، إذ شعر بأن «يحيى» أفضل منه لغيرته منه بأنه يعود إلى الزمن القديم وأنه متميز عنه في المدرسة، وهو ما جعله يريد أن يؤذيه بأي طريقة، ولكن أدى هذا إلى وقوعه في مشاكل عديدة إثر هذا الشعور، فكيف تتخطي غيرتك من صديقك.

مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3

«أنت فاكر نفسك مين يا يحيى هو مفيش غيرك في الدنيا»، كلمات قالها فهمي صديق يحيى له، جعلته يريد أن يؤذيه بأي طريقة، وما إن قابل آلة الزمن إلا ودخل فيها رغبةً منه في أن يذهب إلى عصور كثيرة مثل يحيى ليصبح تريند، ولكن وجود هذه الآلة كان الفخ الذي أوقعته فيه العصابة، لاستخدامه في مهام ضد مصر، على منصة عالمية تنتج أفلام ومسلسلات لإثبات أفكار تفتت الهوية.

«هتبقى مشهور أكتر من يحيى يا فهيم، وهتصور وتعمل مونتاج، وهتروح معانا كل المهام إللي جايه»، كلمات أقنعته بها العصابة قالتها له جميلة رئيسة العصابة، وأدى شعور الغيرة بداخله إلى أنه سيفعل أي شيء من المهم أن يكون ضد يحيى، وهو ما جعل الأمهات تتساءل كيف تدفع هذا الشعور عن أبنائها تجاه أصدقائهم، وهو ما عبرت عنه إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ عبرت أنه يجب وضع ثقة الطفل في نفسه حتى لا يغير من أصدقائه.

كيفية تخطي غيرة طفلك من صديقه

وأضافت بعض الطرق التي على الأسرة القيام بها لتقويم سلوك أبنائهم، بعيدًا عن الغيرة من أصدقائهم: