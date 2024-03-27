كيف حاول مسلسل يحيى وكنوز 3 إثبات أصول الملكة كليوباترا رغم التزييف؟

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 محاولات لإحدى العصابات تغيير التاريخ المصري وتزييفه، وجاء الدور هذه المرة على الملكة كليوباترا، في محاولة منهم لتغيير أصولها المصرية القديمة، في وقت تحاول فيه العصابة منع بطل المسلسل «يحيى» من إيقاف خطتهم.

وخلال الحلقة 17 من مسلسل يحيى وكنوز، قال زعيم العصابة: «كليوباترا ضحت بنفسها عشان مصر وكانت هتخلي مصر إمبراطورية تواجه قوة إمبراطورية الرومان، دورنا نثبت إن كليوباترا مكنتش مصرية بطلمية، وإن جزورها إفريقية من الأم، لغاية دلوقتي مفيش إثبات إن أم كليوباترا مصرية، هنثبت ده بوثيقة».

تجسيد واقعي لما حدث العام الماضي

ما يحدث مع الملكة كليوباترا، هو تجسيد لحالة الجدل التي حدثت خلال وقت سابق من العام الماضي، حين قامت إحدى شركات الإنتاج الشهيرة بإعداد فيلم عن الملكة كليوباترا، وظهرت بلون بشرة سوداء، في محاولاتهم لتزييف التاريخ وجنسية الملكة كليوباترا المصرية.

مهمة «يحيى» لوقف تزييف تاريخ الملكة كليوباترا

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل يحيى وكنوز، سافر «يحيى» عبر الزمن إلى وقت الفراعنة، وهناك تحدثوا معه حول محاولات تشويه الملكة كليوباترا وتزييف تاريخها: «دي الملكة كليوباترا، كل ما حد في زمانكم - والمقصود به الزمن الحالي - بيحاول يشوه تاريخها وحكايتها بتتأذي، ودي مهمتك يا يحيى».

كما أشار مسلسل يحيى وكنوز أيضًا إلى محاولات تزييف التاريخ المصري: «في زمنك في ناس كتير اتجرأت على تاريخنا وبيحاولوا يزوروه ويشوهوا أبطاله، وكليوباترا من أكتر الضحايا اللي اتشوه تاريخها، كليوباترا كانت ذكية وضحت بنفسها في سبيل مصر، النوع ده ميقدرش عليه أي نوع من البشر».

وتستمر الأحداث في محاولات «يحيى» لوقف عملية تزييف تاريخ الملكة كليوباترا وتشويه صورته، وتحويل أصلها المصري الفرعوني إلى إفريقي، وهو ما حاول البعض تجسيده في الحقيقة خلال الوقت الحالي.