«القاهرة الإخبارية»: هدوء على حدود لبنان تحسبا لرد حزب الله على غارات إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك هدوء وترقب يسود الحدود اللبنانية، تحسبا لرد حزب الله على الغارات الإسرائيلية.

توقعات بتنفيذ حزب الله عمليات واسعة

وخلال رسالة على الهواء أضاف سنجاب أنه من المتوقع أن ينفذ حزب الله عمليات اليوم ردا على العمليات الواسعة التي نفذها في الجنوب اللبناني اليوم، خاصة في بلدة الناقورة التي طالت مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 8 شهداء في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل.

وتابع أن الترقب على الحدود يتزامن مع الزيارة المرتقبة خلال الدقائق المقبلة لرئيسة حكومة إيطاليا، التي من المترقب أن تزور الكتيبة الإيطالية العاملة، ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني.