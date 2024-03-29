بالتوعية والتنمية.. الدولة تدحر التطرف والإرهاب في 10 سنوات

واجهت الدولة المصرية بكل حسم وقوة خطر الإرهاب وعناصره الإجرامية التي كادت أن تُدمر الوطن، عقب نجاح المصريين في عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بعدما نزولوا في الميادين والشوارع بالمحافظات مطالبين بعزله في ثورة 30 يونيو 2013.

التوعية في مواجهة خطر الإرهاب

وبجانب الحرب على الإرهاب، في سيناء وتحجيم الخطر فيأاعقاب الثورة، كانت مصر سباقة في التحرك بشكل عملي وسريع فيما يتعلق بالشق التوعوي الوقائي لتفكيك الأسس الأيديولوجية والفكرية التي تنطلق منها العناصر الإرهابية.

واستطاعت مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2014، أنّ تدشن مقاربة فكرية شاملة لدحض الآراء المتطرفة والفتاوي التكفيرية والتفسيرات المشوهة والخاطئة التي تستند إلى الفكر التكفيري الذي تروج له التنظيمات الإرهابية، وذلك عبر إطلاق المبادرات الرئاسية لتصويب الخطاب الديني.

كما الدولة على تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية المنوطة بهذا الشأن، وعلى رأسها الكنيسة، ووزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف، إلى جانب إنشاء عدد من الهيئات والكيانات المختصة بتفنيد ودحض متون التيارات الفكرية المتشددة التي تظهر على الساحة الفكرية بين الفينة والأخرى، ومنها: "مركز الأزهر للترجمة" و"مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية"، و"مرصد الأزهر لمكافحة التطرف".

الجهود التنموية في محاربة الإرهاب

وبجانب المواجهة الفكرية، اهتمت القيادة السياسية بالجهود التنموية التي لعبت دورًا قياديا في محاربة الإرهاب كونها تعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، ولخلق بيئة طاردة للفكر المتطرف، وهو الأمر الذي تنبهت لأهميته الجمهورية الجديدة.

وجاءت خطوات التنمية سريعة وملموسة، فعكفت كافة مؤسسات الدولة على النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، لاسيما في مجالات تمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي. وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء.