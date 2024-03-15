حزب المؤتمر: حديث الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة يعكس حرصه على التوعية بقضايا الوطن

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

حماية أمن الوطن

وأكد حزب المؤتمر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة، يعكس اهتمام وحرص الرئيس بتربية جيل قادر على حماية أمن الوطن الداخلي وبث الثقة والطمأنينة لديهم، وتوضيح رؤية واستراتيجية الدوله للشباب وقادة المستقبل من أبناء كلية الشرطة.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبنائه من طلبة أكاديمية الشرطة، يؤكد على نشر الوعي والفهم الصحيح لقضايا المجتمع والمشكلات التي تواجهه، وأن يكون لديهم الفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، وقادرون على إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون لبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

موقف الدولة المصرية

وأكد حزب المؤتمر، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، وتسعى مصر إلى وقف إطلاق النار وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.