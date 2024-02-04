«مخطط التنمية العمرانية 2052» يجعل المنطقة أحد أرقى المقاصد السياحية بالعالم

يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 وضع مدينة رأس الحكمة، التى تقع على الساحل الشمالى، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، التى تبعد عنها 96كم، على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفى العالم.

وتعكف الحكومة فى الوقت الراهن على إنهاء مخطط تنمية المدينة، لتكون ثانى المدن، التى تتم تنميتها فى إطار المخطط، من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.

وحسب دراسة المرصد المصرى، أطلق مشروع تخطيط المدينة فى ديسمبر 2018، حيث تم وضع الأسس والمبادئ التصميمية لها؛ بعقد أول اجتماع مع التحالف الدولى الفائز والمكون من شركة CallisonRTKL البريطانية، وشركة Distance Studio Consultants المصرية، ويقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم جهود وزارة الإسكان، ممثّلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير مدن من الجيل الرابع وضمان الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة. وجارٍ التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية مدينة رأس الحكمة. وتعتبر مدينة رأس الحكمة واحدة من أكثر الواجهات المائية شهرة فى ساحل البحر المتوسط، وستُحاكى فى تصميمها المدن ذات الواجهات المائية، التى تتميز بخصائصها البيئية والمتوسطية الفريدة بحيث تعكس فى تصميمها شخصية الموقع الفريد بيئياً وثقافياً وحضارياً وعمرانياً.

وأكد تقرير المرصد أن المشروع متكامل والعلاقة متوازنة مع المنطقة المحيطة من حيث روابط التنمية الإقليمية، خاصة فى ما يتعلق بمدن مرسى مطروح والإسكندرية والعلمين وبرج العرب، ويعتمد على تأسيس العلاقات المتكاملة والمتوازنة مع التنمية الإقليمية المحيطة، وكذلك المشروعات الوطنية الجارية والمقترحة، وتطبيق مناهج مبتكرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجّع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى هذه المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التى اتّخذت مواقعها فى هذه المناطق. ومن أهم الأسباب التى تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر، طريق فوكا الجديد، وهو أحد المشروعات الضخمة التى تشارك فى إنشائه القوات المسلحة، ليربط بين القاهرة والساحل الشمالى، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكا الجديد 140 كيلومتراً، بعد أن كان الطريق السابق نحو 240 كيلومتراً من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالى والعلمين، وسيوفر طريق فوكا الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.