أسامة الأزهري: الإرهاب يكمن في كل فكر يتبنى الصدام

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن الإرهاب يكمن في كل فكر يتبنى الصدام، ولا يتواجد في الفلسفة والدين فقط، وهناك نظريتان متقابلتان، واحدة ترى أن العلاقة بين كل الكائنات في الوجود نظرة صدام واحتدام، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي الممهد الأول لوجود الإرهاب على الأرض.

أسامة الأزهري: ربنا جعل العالم قبائل للتعارف

وأضاف «الأزهري» خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc: «هناك نظرية أخرى لم نقم بمجهود لتقديمها للعالم، وهي أن الله رتب التعارف على انقسام الشعوب والقبائل وتعارفها، فلابد أن نطلق للعالم ما يسمى بنظرية التعارف والتقارب بين الحضارات، لكننا حتى الآن لم نشارك في صناعة العالم، ولم نقدم أطروحة متماسكة نابعة من القرآن الكريم».

وتابع «الأزهري»، قائلا: «يجب علينا أن نقبل بعض، حتى لو كان الأمر بيننا فيه خلاف، الأمر يحتاج منا إلى أن نقدم للعالم أطروحة التعارف بشكلها الصحيح وألا نتصيد الأخطاء للناس».

التوبة من مقاصد الصوم

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الله جعل الصوم طريقا لمقاصد سامية على رأسها التقوى: «الصيام كتب علشان نوصل للتقوى وده من واقع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصيام، وأحد مقاصد الصيام هو اليسر، والصيام أيضا من مقاصده لعلكم تتقون، حيث نشعر بحالة سكينة خلال الشهر الكريم».