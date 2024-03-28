بدء التشغيل التجريبي لمستشفى مركز الأورام الجديد في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن التشغيل التجريبي لمستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على مساحة 8876 متر بقوة ( 160 ) سريرًا، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة.

مستشفى مركز الأورام الجديد جرى تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزيدة بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

إجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبي بالمركز

وقال المحافظ في بيان: إنّ مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبى، اليوم بإجراء أول عملية جراحية نفذها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التي جرى تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفه واستقبال أول ( 5 ) حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز وباشراف الاستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذي تدرب على أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمى، وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات والذى يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها (أشعة مقطعية- تليفزيونية- عادية- رنين مغناطيسي )، مع توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذري.

تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام

وأكد المحافظ، أنّ قسم العلاج الكيماوي مجهز بـ40 كرسي وبفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذي تم تدريبهم بمستوى عالٍ يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة في التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذي يشمل معمل الهستوباثولوجي، والكيميا، والبارا، والميكروبيولوجي، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتي تعمل بقوة 124 سرير «داخلي - جراحة - باطنة - أطفال»، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير «عناية مركزة - متوسطة - جراحة - باطنة»، وقسم مناظير الجهاز الهضمى «علوية - قولون - قنوات مرارية»، كما يتضمن 10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، فضلا عن خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلاً عن خدمات التغذية العلاجية.

ولفت إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ.