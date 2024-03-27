أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2024، والذي أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عنه، فيما بدأت الأجهزة المعنية بالمحافظة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، من خلال تكثيف حملات النظافة والتجميل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلاً عن تجهيز الساحات والمساجد استعداداً لصلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة كفر الشيخ، وفقاً لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ووفقا للهيئة من المقرر أنّ تحل وقفة عيد الفطر المبارك يوم 9 أبريل 2024، بينما يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل المقبل، وتكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:00 صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ.

معلومات عن صلاة العيد

ووفقاً لما ذكره الدكتور ثروت نبيه، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، فإنّ صلاة العيد هي سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أنّ يخرجوا لها، ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أنّ وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

وأوضح «نبيه»، أنّ صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات- وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأنّ يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روى «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِى الأُولَى سَبْعًا، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ» أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» أخرجه الترمذى واللفظ له وابن ماجه.