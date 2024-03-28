خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى ومناطق كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس 28 مارس 2024، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة مساءً، ولمدة 4 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، اليوم، هي «محلة موسى وتوابعها، والبياض، والطراوي وتوابعها، وقرى 73 و74 و6 و5 و4 و3، ومرور الحامول، ومزارع الثروة السمكية، والقنال وتوابعها».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مٌناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.