10 سنوات تحدي وبناء.. الدولة تدعم المبتكرين في مختلف المجالات

حظي البحث العلمي والابتكار ودعم الباحثين بمختلف الجامعات باهتمام الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف المجالات، وبما يحقق رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، ويؤكّد أنَّ الدولة تضع البحث العلمي والباحثين على رأس أولوياتها بمختلف المجالات العلمية .

دور الدولة في دعم الباحثين والمبتكرين

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية دور الدولة في دعم الباحثين والمبتكرين وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- تدشين عدد من المسابقات «حافز الابتكار» و«صناع التغيير» لتحفيز المبتكرين.

- تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية النسخة الأولى.

- بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري.

- زيادة مكافآت النشر الدولي للطلاب.

- إقامة مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع هيئة مسابقة (Hult Prize) العالمية.

- تمويل مفتوح للمشروعات البحثية المنتجة والمبتكرة من الطلاب.

- إقامة برنامج «نادي الابتكار» (iClub) لعام «2022 - 2023» لتطوير المهارات والقدرات الابتكارية لطلاب مدارس المتفوقين (STEM).

- إطلاق مسابقة (MOSAIC).

- العمل على ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.

- تدشين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الطلاب والباحثين والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم.

- تقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالشراكة مع 7 جامعات مصرية.

- صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ ليتماشى مع اهتمام الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إذ يهدف إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم.

- تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية.

- إطلاق «أولمبياد الابتكار المصري» أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه.